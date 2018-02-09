Волки атакуют деревни в Свердловской области и похищают собак

Бесконтрольно расплодившиеся волки стали реальной угрозой для жителей сельской местности, а также для собак и домашнего скота в Свердловской области.

Хищников регулярно наблюдают недалеко от школы в деревне Гайны в Ачитском районе. После наступления холодов было зарегистрировано около 10 случаев нападения волков на собак, которые пропадали прямо из будок у дома, сообщает «URA.RU».

Останки одной из собак нашли на окраине деревни. Перед Новым годом местный охотник застрелил одного крупного и матерого волка, но несколько хищников поменьше регулярно видят в окрестностях школы, где располагается свалка. Очевидно, что диким животным простj не хватает пищи в лесу.

Множество следом хищников находили и в окрестностях Карпинского городского округа. Охотники считают, что это морозы выгоняют волков из леса, где им тяжело найти пропитаниt, поближе к людям, а потому готовят ловушки, капканы и облаву.

На данный момент в Свердловской области уже действует приказ местных чиновником, которые в связи с огромным количеством волков и угрозой для домашних животных и людей разрешили без количественного ограничения отстреливать хищников с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года.