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Российский теплоход получил пробоину в Антарктиде

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Повреждение корпуса получил теплоход «Иван Папанин» мурманского морского пароходства. Это случилось в районе станции Бхарати в Антарктиде. На борту судна находились 100 участников экспедиции.

Как уточняет ИА «Би-порт», инцидент произошел еще во вторник, 6 февраля. О случившемся сообщило руководство Индийской антарктической программы. Там рассказали, что из-за повреждения корпуса внутрь судна начала поступать забортная вода. Пробоина возникла, когда теплоход отходил от станции Бхарати. Участники экспедиции сразу же были эвакуированы на станцию. На судно были переданы дополнительные насосы для откачки воды.

В свою очередь, в ОАО «Мурманское морское пароходство» сообщили, что «Иван Папанин» получил повреждение во время разворота в ледовом поле. Он коснулся подводного препятствия, в результате чего герметичность судна была нарушена. Там утверждают, что поступление воды было оперативно локализовано, угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа не было. Ситуация опасности для судна и окружающей среды не представляет.

Теплоход взял курс на станцию Мирный. Туда он планирует прибыть уже завтра.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что во льдах Охотского моря застрял пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов». Сейчас судно пробивается через плотные льды и уже сегодня должно прибыть в порт Корсакова на Сахалине.

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