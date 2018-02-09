Около 470 навигационных стел в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi в Москве будут раздавать 469 навигационных стел к концу 2018 года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 73 стелы будут подключены уже к концу февраля, остальные — до конца года. Стелы оборудуют беспроводным доступов в интернет у пешеходных зон, транспортных узлов и местах большого скопления людей.

В настоящее время бесплатный Wi-Fi работает на 200 столичных улицах в центре города, а также в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе 50 м. Помимо этого, Wi-Fi Free действует в столичном метро, на МЦК, наземном транспорте, а также в поездах «Аэроэкспресс» и пригородных электропоездах, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Ранее портал iz.ru сообщал, что автобусы частных перевозчиков в Москве могут оборудовать Wi-Fi.