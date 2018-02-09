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Скончался основатель рок-группы Mr. Big Пэт Торпи

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Фото: Global Look Press/Rainer Merkel
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Один из основателей американской рок-группы Mr. Big, барабанщик Пэт Торпи, умер в возрасте 64 лет.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный Twitter коллектива.

Торпи умер в среду, 7 февраля, от осложнений при болезни Паркинсона.

Диагноз музыканту поставили в 2014 году, но он продолжал выступать с Mr. Big как бэк-вокалист и один из перкуссионистов.

Дебютный альбом группы вышел в 1989 году. В 2002-м коллектив распался, но воссоединился вновь через несколько лет и выпустил еще три альбома.

25 января портал iz.ru сообщал о смерти вокалиста британской постпанк-группы The Fall Марка Смита. Музыканту было 60 лет.

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