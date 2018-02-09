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В Apple подтвердили утечку исходного кода iOS

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Фото: REUTERS/Regis Duvignau
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Юристы Apple подтвердили подлинность кода и направили постановление с требованием удалить его, так он защищен авторскими правами. В компании заявили, что в ходе утечки безопасность устройств не была скомпрометирована.

После требования компании исходный код операционной системы iOS был удален с сервиса GitHub, пишет «Газета.ру».

Накануне неизвестные выложили в сеть исходный код программы iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS. Это могло позволить хакерам взломать iPhone.

Автор книг об операционных системах Apple Mac OS X и iOS Джонатан Левин назвал инцидент крупнейшей утечкой в истории американской корпорации.

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