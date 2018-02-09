Врагу не сдается наш гордый «Варяг»

После того, как Российская империя и Япония стали союзниками в Первой мировой, российское правительство выкупило «Варяг». В 1916-м году корабль был включен в состав флотилии Северного Ледовитого Океана, но уже в 1917-м его конфисковала Великобритания, куда «Варяг» был отправлен на ремонт, поскольку советское правительство отказалось оплачивать долги царской России. Вскоре после этого корабль затонул во время буксировки. На фото: крейсер следует из Владивостока в Мурманск, 1916 год