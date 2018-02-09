Врагу не сдается наш гордый «Варяг»

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Последний бой легендарного крейсера
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Фото: commons.wikimedia.org
9 февраля 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» недалеко от корейского порта Чемульпо приняли бой с японской эскадрой, состоявшей из девяти кораблей. После этого команда взорвала сильно поврежденный «Кореец», чтобы он не попал в руки противника. «Варяг» был затоплен. История боя и знаменитого корабля — в галерее портала iz.ru
Фото: РИА Новости
Матросы крейсера «Варяг», 1900-е
Фото: ТАСС/Виктор Катаев
Порт Чемульпо, в котором корабли находились незадолго до боя, был нейтральным. И «Варяг», и «Кореец» оставались в распоряжении российского посольства в Сеуле. Подошедшая японская эскадра блокировала корабли в порту. Капитан «Варяга» Всеволод Руднев принял решение прорываться к Порт-Артуру, но после выхода из порта корабли были атакованы японцами
Фото: ТАСС
Капитан «Варяга» Всеволод Руднев и контр-адмирал Сотокито Уриу, командующий японской эскадрой
Фото: ТАСС
Бой длился около часа, за это время «Варяг» выпустил по противнику больше тысячи снарядов. На фото: японские матросы с крейсера «Нанива» ведут огонь по крейсеру
Фото: РИА Новости
Сам «Варяг» получил до 11 пробоин, были убиты 30 его матросов и один офицер. После боя поврежденные корабли отошли в Чемульпо
Фото: commons.wikimedia.org
Учитывая сильные повреждения корабля, капитан Руднев принял решение затопить корабль, а команду перевести на борт находившихся в порту судов нейтральных стран. Они же предоставили раненым медицинскую помощь. На фото: «Варяг» после боя, незадолго до затопления
Фото: commons.wikimedia.org
Команда «Корейца» приняла единогласное решение уничтожить корабль, чтобы он не попал в руки противника. На фото: взрыв канонерской лодки
Getty Images/Heritage Images
Затопленный «Варяг» в Чемульпо, 10 февраля 1904 года
Фото: ТАСС
К весне 1904 года команды через нейтральные воды вернулись в Российскую империю. Здесь их встречали как героев. На фото: праздничный стол, накрытый в московских Спасских казармах для матросов с крейсера «Варяг»
Фото: РИА Новости
В Петербург моряки добрались только в апреле 1904 года. Там они прошли маршем от Николаевского (Московского) вокзала до Зимнего дворца. На фото: император Николай II приветствует экипажи крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», Петербург
Фото: commons.wikimedia.org
После окончания русско-японской войны японское правительство в Сеуле открыло Музей памяти героев «Варяга». Его капитан Всеволод Руднев был награжден орденом Восходящего солнца. Сам корабль был поднят японцами в 1905 году. После ремонта он вошел в состав японского флота как учебное судно «Соя». На фото: «Варяг» вскоре после поднятия со дна
Фото: commons.wikimedia.org
После того, как Российская империя и Япония стали союзниками в Первой мировой, российское правительство выкупило «Варяг». В 1916-м году корабль был включен в состав флотилии Северного Ледовитого Океана, но уже в 1917-м его конфисковала Великобритания, куда «Варяг» был отправлен на ремонт, поскольку советское правительство отказалось оплачивать долги царской России. Вскоре после этого корабль затонул во время буксировки. На фото: крейсер следует из Владивостока в Мурманск, 1916 год
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