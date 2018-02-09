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Строители Крымского моста рассказали о главных достижениях за два года

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Фото: ТАСС/Alex Edelman
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За два года были построены основные конструктивы автодорожной части Крымского моста, а также были выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост». 

«Спустя два года — к февралю 2018 года — построены основные конструктивы автодорожной части моста: погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря — сдача объекта по графику — строителям предстоит завершить асфальтирование дороги и обустроить проезжую часть», — говорится в сообщении.

Кроме того, работы по ключевым элементам железнодорожного проезда выполнены более чем на половину. 

«Погружено 95% свай, сформировано 190 опор из 307», — отмечает инфоцентр.

Также было собрано более 40 тыс. металлоконструкций пролетных строений.

Напомним, строители моста через Керченский пролив будут возводить переправу через реку Обь. Объект планируется создать в рамках проекта «Северный широтный ход».

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