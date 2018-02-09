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Сенат США одобрил параметры бюджета на два года

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Фото: ТАСС/Alex Edelman
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Сенат конгресса США принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018 и 2019 годы. Одновременно с этим было продлено временное финансирование госучреждений до 23 марта.

Согласно тексту, существенно возрастают расходы на оборону, на эти цели дополнительно будут выделены $80 млрд в 2018 году и еще $85 млрд в 2019-м. Таким образом, окончательный бюджет министерства обороны составит $700 млрд, что соответствует запросу Пентагона.

Законопроектом предусмотрена также существенная поддержка социальной сферы. Так, на два года продлевается финансирование муниципальных клиник. Сенат также поддержал выделение более $80 млрд на восстановление районов, пострадавших от стихийных бедствий, пишет ТАСС.

Отмечается, что этот проект нельзя считать полноценным бюджетом на два года. В нем лишь обозначены предельные суммы расходов по основным направлениям. Однако это дает возможность комитетам обеих палат конгресса по ассигнованиям до 23 марта расписать конкретные суммы для отдельных министерств и ведомств.

Как пишет «Газета.ру», верхняя палата была вынуждена работать ночью, поскольку утром госучреждения грозились не работать из-за отсутствия финансирования.

Портал iz.ru писал о том, что 7 февраля палата представителей конгресса США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

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