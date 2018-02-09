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Несколько улиц Москвы перекроют 11 февраля на время велопарада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи с проведением «Зимнего велопарада».

Об этом сообщает столичное управление МВД России.

По данным ведомства, с 12.00 до 14.00 будет ограничено автомобильное движение по улицам 1, 2, 3-я Фрунзенская, Тимура Фрунзе, Москворецкая, Варварка, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам.

Также движение будет ограничено по Фрунзенскойя, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту.

Третий зимний московский велопарад пройдет в этом году в рамках VI Международного зимнего велоконгресса. Первый зимний велопарад состоялся в столице в январе 2016 года, он был посвящен поддержке развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. В мероприятии тогда приняли участие более 3 тыс. человек.

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