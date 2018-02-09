Члены ЦИК России приедут в Саратов

Саратовскую область посетят члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Антон Лопатин и Евгений Шевченко. Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Представители ЦИК будут обсуждать с региональными властями вопросы регистрации избирателей. В частности, у них запланированы встречи с губернатором Валерием Радаевым и саратовским омбудсменом Татьяной Журик. Кроме того, представители комиссии намерены посетить многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в дни визита пройдет форум наблюдателей, который пройдет в рамках подготовки корпуса наблюдателей от региональной Общественной палаты к президентским выборам. Представители ЦИК намерены принять участие в работе форума, передает ИА «Взгляд-инфо».

Портал iz.ru накануне сообщал, что Центральная избирательная комиссия утвердила текст бюллетеня. В нем будут восемь фамилий. Рядом с с именами кандидатов будет указана биографическая информация. Кроме того, в бюллетенях будет размещена информация о порядке заполнения.