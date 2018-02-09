Прямой эфир

Петербурженка скончалась после падения на нее льда с крыши

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге женщина скончалась в больнице после падения на нее льда с крыши дома. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сообщается, что пожилую женщину сразу после инцидента госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ее жизнь. ЧП произошло во дворе дома на улице Репина во время уборки кровли.

В администрации Василеостровского района заявили, что трагедия случилась «во многом по неосторожности пострадавшей». Власти со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что пенсионерка сама перешла через сигнальное ограждение для того, чтобы покормить бездомных животных.

Портал iz.ru писал о том, что снегопад в Петербурге не прекращается со 2 февраля. В уборке города от снега задействованы более 1,5 тыс. человек. 3 февраля сразу три петербургских района остались без света из-за аварии на ТЭЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад спровоцировал двукратный рост ДТП в Петербурге
Прокуратура Петербурга проверит ответственных за уборку улиц
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017