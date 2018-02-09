Петербурженка скончалась после падения на нее льда с крыши

В Санкт-Петербурге женщина скончалась в больнице после падения на нее льда с крыши дома. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сообщается, что пожилую женщину сразу после инцидента госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ее жизнь. ЧП произошло во дворе дома на улице Репина во время уборки кровли.

В администрации Василеостровского района заявили, что трагедия случилась «во многом по неосторожности пострадавшей». Власти со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что пенсионерка сама перешла через сигнальное ограждение для того, чтобы покормить бездомных животных.

Портал iz.ru писал о том, что снегопад в Петербурге не прекращается со 2 февраля. В уборке города от снега задействованы более 1,5 тыс. человек. 3 февраля сразу три петербургских района остались без света из-за аварии на ТЭЦ.