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Собчак рассказала о «бессмысленном» молитвенном завтраке с Трампом

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о молитвенном завтраке с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Собчак формат «завтрака» ей не понравился и ей показалось, что это «абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие», сообщает «Газета.ру».

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — рассказала Собчак.

8 февраля ЦИК зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом от партии «Гражданская инициатива» на предстоящих в марте президентских выборах.

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