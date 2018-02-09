Собчак рассказала о «бессмысленном» молитвенном завтраке с Трампом

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о молитвенном завтраке с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Собчак формат «завтрака» ей не понравился и ей показалось, что это «абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие», сообщает «Газета.ру».

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — рассказала Собчак.

8 февраля ЦИК зарегистрировала Ксению Собчак кандидатом от партии «Гражданская инициатива» на предстоящих в марте президентских выборах.