Соревнования для недопущенных на ОИ атлетов пройдут в РФ в феврале-апреле

Соревнования по олимпийским видам спорта для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, пройдут в России в феврале-апреле.

Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

По его словам, в состязаниях примут участие 920 спортсменов,

«В ближайшее время, в феврале, марте и апреле, пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», — сказал глава Минспорта.

Колобков сообщил, что соревнования пройдут в Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

«Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года», — добавил министр.

Ранее 9 февраля панель Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018.