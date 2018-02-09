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На похороны погибшего пилота Су-25 пришли 30 тысяч человек‍

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Проводить в последний путь героически погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова пришли более 30 тыс. воронежцев. Траурная церемония прошла в родном городе Героя России в четверг, 8 февраля. 

Панихида состоялась днем в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа. Проститься с Филиповым пришли военнослужащие, школьники, работники предприятий, депутаты, чиновники и простые жители Воронежа.

«Мы думаем, что он герой. Приехали почтить память, отдать дань уважения», — цитирует слова спортсмена-паралимпийца Игоря Рогова «РИА Новости».

После панихиды в часовне на Коминтерновском кладбище прошло отпевание. Филипова похоронили на Аллее славы рядом с братской могилой военных летчиков.

Летчик героически погиб в Сирии в минувшую субботу, 3 февраля. Террористы сбили самолет Су-25, за штурвалом которого он находился, в провинции Идлиб. Филипов успел катапультироваться, но получил тяжелые ранения. Когда его окружили боевики, пилот привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. «Это вам за пацанов!» — были последние слова российского летчика.

Ранее боевой пилот, летчик-испытатель полковник Александр Котов рассказал, что пара российских штурмовиков Су-25СМ не была готова к атаке.

«В других условиях летчик, конечно, использовал бы весь арсенал средств защиты», – отметил он.

После его смерти российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому майор получил звание Героя России.

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