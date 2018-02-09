В Барнауле поставили неверный диагноз ребенку и зря наложили гипс

Суд Барнаула вынес решение в пользу ребенка, которому врачи городской больницы поставили неверный диагноз и зря наложили гипс. Судья посчитал, что маленькой девочке был нанесен моральный вред. Больница будет оштрафована.

Как уточняет ресурс altapress.ru, в августе 2016 года мама девочки привела ее в больницу с болью и ограничением в движении руки. После осмотра врач попытался вправить подвывих и наложил повязку. Однако боль не утихала, и на следующий день ребенка вновь привели к тем же специалистам. Те сделали рентген и наложили гипс. Но и это не помогло. Тогда женщина отвела ребенка в другую больницу. Там оценили вывих и быстро вправили его. После этого девочке стало легче.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, врач первой больницы ошибся с диагнозом, и гипс был наложен зря. Эксперты уверены — рентгеновское исследование левого предплечья нужно было проводить еще во время первого посещения больницы.

Суд пришел к выводу, что медицинская услуга была оказана некачественно, вина лечебного учреждения очевидна. В пользу ребенка была взыскана моральная компенсация, поскольку, как сказали в суде, девочка, не получив должного лечения, «продолжала испытывать боль, плохо спала и не играла».

В начале января сообщалось о том, что в Ижевске правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти двухлетнего ребенка. Он умер на приеме у педиатра в районной поликлинике.