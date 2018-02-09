Прямой эфир

В Барнауле поставили неверный диагноз ребенку и зря наложили гипс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Барнаула вынес решение в пользу ребенка, которому врачи городской больницы поставили неверный диагноз и зря наложили гипс. Судья посчитал, что маленькой девочке был нанесен моральный вред. Больница будет оштрафована.

Как уточняет ресурс altapress.ru, в августе 2016 года мама девочки привела ее в больницу с болью и ограничением в движении руки. После осмотра врач попытался вправить подвывих и наложил повязку. Однако боль не утихала, и на следующий день ребенка вновь привели к тем же специалистам. Те сделали рентген и наложили гипс. Но и это не помогло. Тогда женщина отвела ребенка в другую больницу. Там оценили вывих и быстро вправили его. После этого девочке стало легче.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, врач первой больницы ошибся с диагнозом, и гипс был наложен зря. Эксперты уверены — рентгеновское исследование левого предплечья нужно было проводить еще во время первого посещения больницы.

Суд пришел к выводу, что медицинская услуга была оказана некачественно, вина лечебного учреждения очевидна. В пользу ребенка была взыскана моральная компенсация, поскольку, как сказали в суде, девочка, не получив должного лечения, «продолжала испытывать боль, плохо спала и не играла».

В начале января сообщалось о том, что в Ижевске правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти двухлетнего ребенка. Он умер на приеме у педиатра в районной поликлинике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК начал проверку после гибели ребенка из-за нерасторопности врачей
Отказавший в помощи ребенку врач в Брянске избежал наказания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017