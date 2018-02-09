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Конгресс США не утвердил бюджет, и в стране закроются федеральные ведомства

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Фото: REUTERS/ Leah Millis
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Конгресс США разошелся, не утвердив бюджет, федеральные ведомства в полночь (8:00 мск) автоматически приостановили работу.

Республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, но сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов, сообщает «РИА Новости».

Полноценный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся 1 октября, так и не был принят, всё это время действовали временные постановления. Последнее завершило работу 8 февраля.

В январе правительство США три дня работало с перебоями.

6 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он не против «закрытия» правительства, если не удастся достигнуть договоренностей с демократами по вопросам иммиграции.

Трамп также отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены.

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