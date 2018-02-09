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Небольшой снег и минус 5 градусов ожидаются в московском регионе в пятницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В пятницу, 9 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Облачно, местами небольшой снег. В ночь на субботу температура в столице опустится до 8-10 градусов мороза», –– приводит ТАСС сообщение синоптиков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Московской области столбики термометров опустятся до минус 8 градусов.

 Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Ранее портал iz.ru сообщил, что ночь на четверг стала самой холодной в столице с начала зимы. Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов.

При этом, по прогнозам синоптиков, Масленая неделя в Москве и области также начнется с морозов.

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