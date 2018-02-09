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СМИ сообщили о дате возможной свадьбы Бузовой и Батрутдинова

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Фото: РЕН ТВ
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Резидент Comedy Club и шоумен Тимур Батрутдинов объявил о намерении жениться на телеведущей и певице Ольге Бузовой в октябре 2018 года.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Батрутдинова, свадьба состоится в том случае, если к обозначенному сроку ни он, ни Бузова, не найдут себе пару.

Предположительно, пожениться знаменитости хотят 28 октября в Барселоне. На данный момент официальных подтверждений информации от Ольги Бузовой или Тимура Батрутдинова нет.

В конце января портал iz.ru сообщал, что «самый красивый преступник» в мире Джереми Микс приехал в Москву для съемок в новом клипе Ольги Бузовой.

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