СМИ сообщили о дате возможной свадьбы Бузовой и Батрутдинова

Резидент Comedy Club и шоумен Тимур Батрутдинов объявил о намерении жениться на телеведущей и певице Ольге Бузовой в октябре 2018 года.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Батрутдинова, свадьба состоится в том случае, если к обозначенному сроку ни он, ни Бузова, не найдут себе пару.

Предположительно, пожениться знаменитости хотят 28 октября в Барселоне. На данный момент официальных подтверждений информации от Ольги Бузовой или Тимура Батрутдинова нет.

В конце января портал iz.ru сообщал, что «самый красивый преступник» в мире Джереми Микс приехал в Москву для съемок в новом клипе Ольги Бузовой.