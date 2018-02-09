ЦИК утвердил текст и форму бюллетеня на выборах президента

Текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта утвержден Центризбиркомом.

Комиссия в четверг, 8 февраля, продемонстрировала и сам документ.

Первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет восьмерку Григорий Явлинский, сообщает «РИА Новости».

При этом в документе указаны год рождения, место жительства, место работы и должности кандидатов.

5 февраля ЦИК проверила подписи действующего президента РФ Владимира Путина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова от Партии роста и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз». У них не соответствовали закону 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Данные показатели позволяют комиссии зарегистрировать кандидатов.