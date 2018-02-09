Прямой эфир
Сюжет:

ЦИК утвердил текст и форму бюллетеня на выборах президента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта утвержден Центризбиркомом.

Комиссия в четверг, 8 февраля, продемонстрировала и сам документ.

Первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет восьмерку Григорий Явлинский, сообщает «РИА Новости».

При этом в документе указаны год рождения, место жительства, место работы и должности кандидатов.

5 февраля ЦИК проверила подписи действующего президента РФ Владимира Путина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова от Партии роста и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз». У них не соответствовали закону 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. Данные показатели позволяют комиссии зарегистрировать кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты России
ЦИК пока не получила документы о закрытии Грудининым иностранных счетов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017