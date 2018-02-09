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В Забайкалье присяжные повторно признали виновным главаря черных риэлтеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Коллегия присяжных снова признала виновным организатора преступной группы черных риэлтеров Николая Борисенко. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Ранее аналогичный вердикт присяжные вынесли в другом составе, однако Верховный суд России вернул дело на повторное рассмотрение Забайкальского краевого суда.

«Коллегия присяжных признала Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения, остальных подсудимых суд присяжных также признал виновными. Приговор будет оглашен после 20 февраля на основе вердикта присяжных», -–– цитирует ТАСС Михайлюк.

Борисенко обвиняется в подстрекательстве к убийству свидетеля по своему уголовному делу и пособничестве в этом. Также ему вменяется убийство из корыстных побуждений для завладения квартирой и хищение большегрузной техники.

Помимо Борисенко осуждены еще пять его сообщников.

Преступная группа черных риэлторов была создана в Чите в июне 2009 года ранее судимым Борисенко. Банда занималась хищением квартир по фиктивным договорам купли-продажи.

Его задержали в феврале 2013 года.

В декабре 2014 года Забайкальский краевой суд приговорил Борисенко к 24 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Также он должен выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда.

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