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Корейские рестораны предложат гостям Олимпиады блюда из собак

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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa
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Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, в котором проходит зимняя Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из мяса собак. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее местные власти запретили 12 ресторанам, специализирующимся на блюдах из собак, продавать еду на время Игр. Владельцам пообещали компенсацию за убытки. Несмотря на это, подчиниться решению властей согласились только два ресторана.

По данным издания, чиновники Пхёнчхана потратили несколько миллионов долларов на подготовку района проведения Игр к наплыву иностранных гостей.

В регионе были переведены все меню и таблички на иностранные языки. При этом огркомитет Олимпиады выразил озабоченность по поводу употребления собачатины в Южной Корее.

«Это вопрос, который должно решить правительство. Мы надеемся, что это не повлияет на репутацию Игр и провинции. Кроме того, собачье мясо не будет подаваться в любом месте проведения Олимпиады», — сказали организаторы.

После запрета на продажу таких блюд чиновники Пхёнчхана столкнулись с потоком жалоб от владельцев заведений. Как рассказал представитель властей Ли Ен Бэ, некоторые кафе заменили блюда из собак на свинину, но столкнулись с убытками и отказались от этой идеи.

Ежегодно жители Южной Кореи съедают до 500 тыс. собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. Также корейцы верят в его лечебные свойства.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

Ранее портал iz.ru опубликовал результаты опроса об отношении россиян к выступлению команды из РФ на Олимпиаде под олимпийским флагом.

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