Минобороны получит четвертый спутник «Благовест» в 2018 году

Четвертый военный спутник «Благовест» будет передан Минобороны РФ в этом году.

Информацию об этом распространило ведомство в пятницу, 9 февраля.

«Спутник «Благовест» мы подготовим в этом году и сдадим заказчику. Затем по его решению он будет отправлен на хранение или поставлен на какую-то дату пуска уже в 2019 году», — цитирует «РИА Новости» источник.

Спутники серии «Благовест» предназначены для высокоскоростной передачи данных.

1 февраля портал iz.ru рассказал о том, что два пуска, предположительно спутников «Метеор-М» и «Канопус», запланированы на космодроме Восточный осенью 2018 года.

8 февраля космическое командование ВВС США добавило в каталог спутников автомобиль Tesla, выведенный на орбиту Falcon Heavy 6 февраля.