Наркотиков на $1 млрд перехвачено в Аравийском море за три месяца

В районе Аравийского моря за последние три месяца корабли международной антитеррористической коалиции перехватили наркотиков на $1 млрд. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Корабли 150-го оперативного соединения, базирующегося на Бахрейне, «обнаружили во время досмотра судов и конфисковали, начиная с ноября прошлого года, свыше 16 т гашиша и 1,5 т героина, которые бы на черном рынке стоили более чем $1 млрд». В частности, 6 февраля было перехвачено 5 т контрабандного гашиша суммой более $197 млн.

В зону оперативной ответственности командования входят Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия. 150-е Оперативное соединение кораблей работает в Аравийском и Красном морях, Аденском и Оманском заливах, а также в Индийском океане у Африканского Рога.

7 февраля портал iz.ru писал об инциденте в Испании — неизвестные похитили из больницы ранее арестованного наркоторговца.