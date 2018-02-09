Объявлена дата публикации проекта бюджета США на 2019 фингод

Проект бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) будет опубликован 12 февраля. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Мы опубликуем [проект] бюджета в понедельник. Он проложит путь к восстановлению финансовой ответственности, уменьшит наш дефицит на триллионы долларов», — цитирует Шаха агентство ТАСС.

Он добавил, что проект документа будет содержать ограничения бюджетных расходов и различные налоговые меры.

7 февраля палата представителей конгресса США намеревалась принять временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать остановки работы правительства. Однако против этой инициативы выступил республиканец Рэнд Пол. После на заседании в сенате лидеры республиканцев и демократов объявили о достигнутой договоренности в вопросе федерального бюджета. Мешал принятию бюджета вопрос о законодательном закреплении программы продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).