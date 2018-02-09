Минобороны РФ рассказало об 11 перехватах иностранных летательных аппаратов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили 11 вылетов на перехват иностранных летательных аппаратов.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Дежурными силами ПВО за неделю выполнено 11 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков, говорится в сообщении официального органа ведомства — «Красной звезды».

4 февраля сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре отметил, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие вызовы со стороны России и Китая.

По его мнению, со стороны Пекина угрозу представляют «сотни крылатых и свыше 1 тыс. баллистических ракет». В свою очередь, Москва обгоняет Вашингтон по потенциалу систем ПВО.