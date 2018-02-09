Прямой эфир

Минобороны РФ рассказало об 11 перехватах иностранных летательных аппаратов

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Xu Yanyan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили 11 вылетов на перехват иностранных летательных аппаратов.

Информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Дежурными силами ПВО за неделю выполнено 11 вылетов на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков, говорится в сообщении официального органа ведомства — «Красной звезды».

4 февраля сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре отметил, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие вызовы со стороны России и Китая.

По его мнению, со стороны Пекина угрозу представляют «сотни крылатых и свыше 1 тыс. баллистических ракет». В свою очередь, Москва обгоняет Вашингтон по потенциалу систем ПВО. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская ПВО получит бюджетную ракету для борьбы с беспилотниками
ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017