Антонов назвал одну из главных причин разногласий между США и Россией

Непредсказуемость Вашингтона является одной из главных причин проблем между Россией и США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я долго думал, в чем самая главная проблема нашей жизни здесь и работы. Пожалуй, один из этих моментов — это отсутствие предсказуемости у наших партнеров. Не знаешь, что будет завтра. Не знаешь, как они себя поведут», –– сказал посол в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в дальнейшем возможно еще большее ухудшение отношений между двумя странами.

«Реально оценивая ситуацию, надо сказать, что время нам предстоит очень трудное, очень непростое. И нет у нас твердой уверенности на сегодняшний день в том, что эти отношения не могут стать еще хуже, –– сказал Антонов, подчеркнув, что санкции ведут США в никуда. –– Нас санкциями не запугать».

Посол добавил, что Вашингтон и Москва «обречены на сотрудничество».

«С одной стороны, очевидно, что решить без нас никакие глобальные проблемы нельзя, американцы это понимают. А с другой стороны, делают всё возможное, чтобы сделать сложнее российско-американские отношения <...> Но мы обречены с США на сотрудничество <...>. Жизнь показала, что мы нужны друг другу», — сказал Антонов.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что Годепартамент объявил о желании Вашингтона заново выстраивать отношения с Россией, так как у двух стран есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность.