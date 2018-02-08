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Движение перераспределят на время ремонта Петровского моста в Липецке

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Дорожное движение перераспределят на время ремонта Петровского моста в Липецке в рамках программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства». О ходе программы проинформировал депутатов городского совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству, сегодня, 8 февраля.

В связи с масштабными ремонтными работами на Петровском мосту было принято решение перераспределить поток автомобилей на улицах города. Добраться с одного берега на другой теперь будет возможно только через улицу Карла Маркса. Во избежание транспортного коллапса часть движения распределится на Троицкий мост, возрастет количество трамвайных рейсов на Октябрьском мосту, сообщает Lipetskmedia.

Совсем избежать неудобств и пробок не получится, а нагрузка на Троицкий мост вовсе возрастет в два раза. Депутатский корпус выразил мнение, что мост нужно обязательно обследовать, чтобы выяснить, справится ли он с таким потоком транспортных средств. Мост ввели в эксплуатацию в 2003 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Ранее портал iz.ru писал о том, что реконструкция Петровского моста в Липецке начнется в марте с наступлением плюсовой температуры воздуха, а до этого планировалось осуществить демонтажные работы линий контактной сети для троллейбусов.

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