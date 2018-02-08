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В Норвегии в частном доме найдены материалы для изготовления бомбы

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Фото: Global Look Press/Jon Olav Nesvold
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На территории частного дома в Норвегии сотрудники полиции обнаружили большое количество веществ, которые могут быть использованы для изготовления мощного взрывного устройства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

В ночь на 8 февраля в доме в городе Эвье был проведен обыск. Более подробная информация не приводится, однако известно, что полицейская служба безопасности страны проинформирована о результатах операции.

Правоохранители задержали нескольких человек, решения об их заключении под стражу пока не вынесены.

Ранее 8 февраля портал iz.ru сообщал о произошедшей стрельбе в Осло. Неизвестные открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате инцидента пострадал один человек.

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