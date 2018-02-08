Россиянку депортируют из Египта за «провокационные» танцы

Гражданку России, задержанную правоохранительными органами Египта за «провокационные» танцы, депортируют из страны. Об этом сообщает НТВ.

В полиции сочли, что девушка исполняет слишком откровенные движения во время танцев.

Танцовщицу задержали в одном из ночных клубов на берегу Нила в районе Гиза. Официальным обвинением властей стало то, что у девушки отсутствует разрешение на работу от властей Египта. Адвокат задержанной в Египте россиянки заявил, что у нее есть все документы и работает она на законных основаниях, сообщал портал iz.ru.

После возвращения девушки в РФ, россиянке запретят посещать Египет на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что осужденную в Египте за провоз трамадола британку помилуют.