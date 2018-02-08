Форму бюллетеня и количество кандидатов в президенты РФ утвердил ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов, претендующих на высший государственный пост России. ЦИК показала избирательный бюллетень, который вручат каждому гражданину РФ, пришедшему на выборы президента: всего в нем восемь фамилий.

В списке фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский — таков порядок имен кандидатов в избирательных бюллетенях.

«Все сделано исключительно по закону, всё согласовано со всеми», — прокомментировала бюллетень председатель ЦИК Элла Памфилова. «Не дай бог никаких отклонений», — приводит «Газета.ру» ее слова.

Ранее Памфилова назвала недопустимой организацию избирательной комиссией Московской области так называемого школьного референдума в день выборов президента России 18 марта.