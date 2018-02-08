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В Воронеже состоялись похороны Романа Филипова

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В Воронеже состоялась церемония прощания с погибшим в Сирии военным летчиком Романом Филиповым. На траурную церемонию пришли более 30 тыс. человек, пишет «Газета.ру». Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище на Аллее Героев.

В честь погибшего было дано пять залпов салюта почетного караула.

Церемония прощания Минобороны РФ с летчиком состоялась в четверг на подмосковном аэродроме «Чкаловский». На ней присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.

Бывший главнокомандующих ВВС России генерал армии Владимир Михайлов отметил, что подвиг Филипова поразил не только жителей России, но и людей за ее пределами.

«Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова», — сказал он.

Он также подчеркнул, что «герои не умирают, герои живут вечно» и «Роман будет жить среди нас».

У Филипова остались жена и четырехлетняя дочь. В российском военном ведомстве пообещали помогать семье погибшего летчика. Власти Воронежской области сообщили, что направят 1 млн рублей семье погибшего в Сирии пилота. 

Именем Филипова будут названы школа в Воронеже № 85 и улицы во Владивостоке, Новой Москве и Воронеже.

Роман Филипов погиб 3 февраля. Самолет, которым он управлял, был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Филипов успел катапультироваться, однако получил тяжелые ранения и, когда приземлился, был окружен террористами. Он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».

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