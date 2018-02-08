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Полеты медицинского вертолета продолжатся в Псковской области

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Программа санитарной авиации, возобновленная в Псковской области в 2017 году, будет продолжена. Областная клиническая больница и АО «Русские вертолетные системы» заключили контракт на 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей — средства федерального бюджета и 10 млн рублей — областное софинансирование. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Компания предоставит медицинский вертолет «Ансат», на котором будут осуществляться вылеты врачебно-сестринских бригад с целью экстренной доставки тяжелых пациентов в крупные больницы. Ранее по программе было выполнено 75 рейсов, в том числе за пределы региона, в результате которых удалось эвакуировать 74 человека. 

Услуги санитарной авиации для своевременного оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, с начала этого года субсидируются по программе Минздрава России. Она предусматривает в 2017–2019 годах финансирование в размере 3,3 млрд рублей ежегодно. Однако средства в федеральном бюджете есть только на один текущий год и только для 34 субъектов РФ. На 2018–2019 годы средств на транспортировку больных по воздуху не предусмотрено.

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