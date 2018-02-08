Прямой эфир

Twitter вышел на прибыль впервые за 12 лет

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис микроблогов Twitter впервые вышел на прибыль за свою 12-летнюю историю, сообщает Reuters.

В IV квартале 2017 года выручка компании выросла на 2% в годовом выражении — до $732 млн, при этом чистая прибыль составила $91,1 млн против 167,1 млн убытка годом ранее.

Также указывается, что среднее число активных пользователей в последнем квартале 2017 года возросло на 4% — до 330 млн.

Компания ожидает получать прибыль и в течение всего 2018 года.

После того как Twitter опубликовал отчет о своих доходах, его акции выросли на 22% — до 35$ за штуку, что стало самым высоким показателем с июля 2015 года. В 2013 году одна акция компании оценивалась в $26.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователей для Twitter накручивает одна из американских компаний. Она создавала боты на основании информации реальных юзеров, которые даже не подозревали о существовании своих фейковых страниц. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter посчитал сделанные «российскими ботами» ретвиты постов Трампа
Twitter нашел 1,5 млн читателей «связанных с РФ» аккаунтов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017