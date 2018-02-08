Twitter вышел на прибыль впервые за 12 лет

Сервис микроблогов Twitter впервые вышел на прибыль за свою 12-летнюю историю, сообщает Reuters.

В IV квартале 2017 года выручка компании выросла на 2% в годовом выражении — до $732 млн, при этом чистая прибыль составила $91,1 млн против 167,1 млн убытка годом ранее.

Также указывается, что среднее число активных пользователей в последнем квартале 2017 года возросло на 4% — до 330 млн.

Компания ожидает получать прибыль и в течение всего 2018 года.

После того как Twitter опубликовал отчет о своих доходах, его акции выросли на 22% — до 35$ за штуку, что стало самым высоким показателем с июля 2015 года. В 2013 году одна акция компании оценивалась в $26.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователей для Twitter накручивает одна из американских компаний. Она создавала боты на основании информации реальных юзеров, которые даже не подозревали о существовании своих фейковых страниц.