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Сорос поддерживает кампанию по срыву Brexit

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Американский финансист Джордж Сорос оказывает поддержку кампании по срыву выхода Великобритании из Евросоюза. Инвестор связан с группой Best for Britain, которая в марте может начать действия по возможному проведению второго референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

«Инвестор является одним из трех высокопоставленных лиц, связанных с группой Best for Britain», — говорится в материале издания. Группа, в свою очередь, намерена «запустить общенациональную рекламную кампанию в этом месяце, что, как они надеются, приведет ко второму референдуму по теме вопроса сохранения Британии в составе ЕС». Таким образом, Brexit может быть отменен.

Сорос направил более полумиллиона долларов в эту организацию, отмечает сайт «Комсомольской правды». Одним из руководителей компании является бывший министр лорд Маллох-Браун.

Ранее в четверг стало известно, что выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в £80 млрд.

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