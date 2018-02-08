Пушкинский театральный фестиваль стартовал в Пскове

В Псковском драмтеатре начался XXV Пушкинский театральный фестиваль. Первым спектаклем стала «Каштанка» по произведению Антона Чехова режиссера Юлии Пересильд.

«Мы постарались в этот юбилейный фестиваль сделать максимально разнообразной палитру спектаклей и лекций», — заявил на открытии гендиректор Театрально-концертной дирекции региона Дмитрий Месхиев. В свою очередь, Юлия Пересильд выразила желание, чтобы ее постановка стала «местом интеллектуальной молодежной тусовки». Режиссер уверена, что это «чисто русская история», каждый найдет в ней что-то свое, потому что «все мы немного Каштанки», передает Псковская лента новостей.

В смотре принимают участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Минска и Таллина. Зрители смогут увидеть спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», а также другие работы деятелей современного российского театра.

Как писал портал iz.ru, 16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября. Отличительной особенностью смотра является специализация на фильмах Азиатско-Тихоокеанского региона. Вне конкурса будут представлены новинки мирового и российского кино, лучшие картины со всего мира и ретроспективы именитых кинематографистов.