Индия оштрафовала Google на $21 млн

В Индии корпорацию Google оштрафовали на $21 млн за искажение результатов поиска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Комиссия по защите конкуренции Индии посчитала, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынках интернет-поиска.

«Google была признана применяющей практику искажения поиска, таким образом нанося вред как своим конкурентам, так и пользователям», — говорится в заявлении комиссии.

Корпорация должна будет оплатить штраф в течение 60 дней.

Ранее Google сообщила, что cервис «Google Авиабилеты» благодаря искусственному интеллекту научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов.