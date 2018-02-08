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Проезд транспорта сделали удобней в Омске

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Проезд транспорта сделали удобней в Амурском поселке Омска посредством изменения режима работы двух светофоров. Теперь на проблемных участках дорог Омска уменьшатся пробки.

Мэрия города внесла изменения в режим работы светофоров на перекрестке улиц 5-я Северная, Арктическая и 11-я Ремесленная и на перекрестке улиц 2-я Восточная и Барнаульская. Подобные меры призваны сократить время пробок на проблемных участках дорожного движения, сообщает РИА «Омск-информ».

На первом перекрестке после изменения режима светофора провели специальные замеры, и выяснили, что в часы пик, с 7:00 до 10:00, время проезда транспортного средства через перекресток сократилось в два раза и теперь составляет 4 минуты.

Изменения режима на втором перекрестке позволило снизить пробку на мосту, по которому каждый день проезжают тысячи жителей города и уменьшить время в пути на подходе к улице 2-я Восточная.

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