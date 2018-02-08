Андрей Клычков назвал орловские мероприятия к 200-летию И.С. Тургенева

Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, которые пройдут в регионе, назвал временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Глава области посетил заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия И.С. Тургенева, которое состоялось в Министерстве культуры РФ. Среди заявленных международный театральный фестиваль «Русская классика», второй международный фестиваль «Мода на русское», форум ассоциации литературных музеев России, а также международный музыкальный фестиваль классической музыки «Тургеневская музыкальная осень в Орле», сообщает InfoOrel.

Основные события научной и культурной жизни запланированы на период с октября по ноябрь 2018 года. Как подчеркнул Андрей Клычков, празднование юбилея Тургенева может стать отличной возможностью развить туристский потенциал Орловской области, популяризовать как литературный и культурно-исторический центр России. На данный момент идет формирование туристических маршрутов региона, создание инфраструктуры услуг и отдыха, надежного транспортного сообщения, а также туристического портала региона.