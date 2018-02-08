Снежная горка появится в Круглом сквере в Брянске

Высокую снежную горку для катания на ватрушках и санках устанавливают в Круглом сквере в Брянске, сообщает пресс-служба администрации города.

К выходным, 10 и 11 февраля, в Круглом сквере города установят снежную горку. Работы по созданию снежного объекта уже ведутся. Для создания горки было привезено более 20 «КамАЗов» снега, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Горка будет иметь более трех метров высоты и на ней можно будет прокатиться как на ватрушках и санках, так и без них. Склон горки сделают безопасным для детей.

По словам представителей Советской районной администрации, в сквере в прошлые года подобная горка уже устанавливалась. И она пользовалась большой популярностью у детворы и их родителей.

В прошлом году объект не смогли поставить по причине малого количества снега в городе. Но этой зимой снега выпало много, поэтому возможность порадовать детей вновь появилась.