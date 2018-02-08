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Строительство фан-зоны к ЧМ-2018 в Ижевске начнется после схода снега

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Работы по созданию фан-зоны для болельщиков на время чемпионата мира по футболу в 2018 году в Ижевске начнется после того, как сойдет снег, рассказал директор летнего сада им. М. Горького Андрей Самуськов.

Удобное место для обустройства фан-зоны уже выбрано. Оно находится в доступной части города, но при этом удалено от основной части жилых домов. Участок общей площадью 1,6 га находится рядом с кафе «Робинзон» и сейчас на нем только кустарник и несколько деревьев, сообщает ИА «Сусанин».

Стоимость строительства на данный момент неизвестна, но деньги будут выделены из федерального бюджета. Проект до конца еще не утвержден, предстоят обсуждения на открытых слушаниях. Завершить работы планируют к июню 2018 года.

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