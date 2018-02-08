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ЦИК РФ утвердила текст бюллетеня и число кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Документ будет содержать восемь расположенных в алфавитном порядке фамилий кандидатов.

Первым в списке будет стоять кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин. Далее будут следовать кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвертом месте в таблице укажут фамилию действующего главы государства Владимира Путина (самовыдвиженец), за ним — выдвигающейся от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак, Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Бориса Титова (Партия Роста). Фамилия Григория Явлинского («Яблоко») замкнет список.

Напротив фамилии каждого кандидата будет содержаться информация о годе его рождения, месте жительства, работы, должности и субъекте выдвижения, сообщает телеканал «360».

Избиратель может поставить в пустом квадрате бюллетеня напротив имени одного из кандидатов любой знак. Если же знак будет стоять в нескольких квадратах, или все квадраты останутся пустыми, документ будет считаться недействительным.

На бюллетенях также напечатают разъяснение о порядке заполнения.

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты России.

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала в четверг сведения о доходах и имуществе телеведущей и кандидата на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак, которая заработала за шесть лет 404 млн 805 тыс. рублей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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