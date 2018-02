Пользователей Twitter шокировало сексистское интервью с женщиной-политиком 1970 года

Отрывок из интервью BBC с членом британского парламента Джанет Фукс шокировало пользователей интернета из-за сексистского отношения ведущих к ней. Об этом пишет The Independent.

Фукс избрали в парламент в 1970 году, и в день выборов британский телеканал BBC взял у нее интервью. Однако ведущие не интересовались результатами выборов. Они спросили, замужем ли Фукс, сколько ей лет, а также отметили, что женщина совершенно не выглядит на свой возраст (в 1970 году ей исполнилось 34 года).

Фукс рассказала, что она учитель и ее в первую очередь волнуют вопросы образования, а также роль женщин в современном британском обществе, однако ведущие не отреагировали на эти слова, продолжая обсуждать ее внешность.

Посмотревшие запись пользователи социальной сети Twitter были шокированы поведением ведущих. Одни не могли поверить, что такое было возможно, другие указывали на то, что общество несильно изменилось за всё это время. Некоторые пользователи отмечали, что подобное поведение было нормой почти 50 лет назад.

"I think we should say Miss Fookes is the most gorgeous redhead" - Fifty years after women first won the vote and the right to stand for Parliament, Janet (now Baroness) Fookes had to put up with this on election night 1970. #votesforwomen #Vote100 @UKVote100 @UKParliament pic.twitter.com/gIOtnqsHst