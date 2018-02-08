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Курс доллара вырос до максимума 2018 года

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Биржевой курс доллара США по отношению к российскому рублю 8 февраля обновил максимум 2018 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.

В четверг доллар преодолел планку в 58 рублей, к закрытию торгов достигнув отметки в 58,01 рубля впервые с 26 декабря 2017 года. Курс евро на бирже увеличился на 20 копеек и составил 70,87 рубля. Официальный курс Центробанка на 9 февраля составил 57, 67 рубля за доллар и 70,77 рубля за евро.

Ранее портал iz.ru сообщал о рекордном падении основных американских индексов, включая Dow Jones, после чего рухнули европейские и азиатские рынки.

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