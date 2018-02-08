Водитель потерял сознание за рулем и попал в аварию в Петрозаводске

Молодой мужчина потерял сознание за рулем автомобиля и попал в аварию в Петрозаводске, Республика Карелия, сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы.

Инцидент произошел вчера вечером, 7 февраля, в районе 19:20, около одного из домов на улице Олонецкая. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, 22-летний мужчина, совершал движение по дороге, когда ему стало плохо, и он потерял сознание. Выяснилось, что молодой человек страдает от гипертонической болезни и у него произошло резкое ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Карелinform».

В результате потери контроля водителя над автомобилем транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось по касательной с Renault Logan, затем продолжило движение и столкнулось с припаркованным Volkswagen Golf.

После этого Hyundai врезался в стойку дорожного знака, опору уличного фонаря и остановился. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Hyundai Santa Fe, страдающий гипертонической болезнью. Он получил телесные травмы и ему было назначено амбулаторное лечение.