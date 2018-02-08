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Последний роман Акунина о Фандорине «Не прощаюсь» поступил в продажу

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Заключительный роман Григория Чхартишвили, пишущего под псевдонимом Борис Акунин, из серии о сыщике Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» поступил в четверг в продажу. Об этом писатель сообщил в Facebook, добавив, что сам он не прощается со своим героем.

Последний роман фандоринской серии вышел ровно через 20 лет после выхода «Азазеля» (1998 год).

Акунин вспомнил, что первый роман серии он написал без отрыва от основной работы и других дел за шесть недель, а последний дался ему намного труднее.

«Мы с Эрастом Петровичем оба сильно изменились. Теперь читатели с ним прощаются. Я — нет. Потому и такое название», — заинтриговал писатель.

Действие романа происходит в годы Гражданской войны в России. В январе Акунин опубликовал на своей странице в Facebook первую главу книги, заявив, что это был новогодний подарок читателям.

В серии детективов «Приключения Эраста Фандорина», повествующих о сыщике-аристократе XIX века, 16 книг. В России экранизированы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник». На вторую половину текущего года намечена премьера «Декоратора», сообщает BFM.RU.

Вероятно, в будущем экранизацией серии об Эрасте Фандорине будет заниматься британский телеканал, поскольку, по словам Акунина, российские «напрочь утратили интерес».

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