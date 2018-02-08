Мединский констатировал рост интереса к искусству у россиян

Россияне стали больше интересоваться искусством, о чем красноречиво свидетельствуют показатели посещаемости музеев, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

«В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 млн человек, а по итогам 2017-го — 125 млн. Прирост за 6 лет составил 50%», — написал он на своей стене «ВКонтакте».

Министр отметил, что самым популярным стал Петергоф. Его посетили рекордные 5,3 млн человек, что, по словам руководства музея, абсолютный предел.

Ранее популярный журнал National Geographic назвал пять лучших музеев Петербурга. В перечень попали Русский музей и галерея современного искусства «Эрарта».