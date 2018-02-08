Урочище Ласпи в Крыму получило статус охраняемой территории

Правительство Севастополя утвердило постановление о создании государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи». В результате площадь заказника увеличилась на 34 га — до 1232,74 га.

Судебные разбирательства по незаконно выделенным участкам в Ласпи подходят к концу. Об этом сообщает Крыминформ. В охранную зону вошли не все объекты. Исключения сделаны для объектов минобороны, детского центра «Ласпи», госпредприятия «Пансионаты Севастополя», а также апартаментов компании «Агат-А».

Напомним, ранее застройка только одного из 1,2 тыс. участков, выделенных для строительства на урочище Ласпи, нанесла природе ущерб на сумму более 31 млн рублей. Там росли краснокнижные можжевельники, дубы и фисташка. Диаметр стволов растений мог доходить до 60 см. Участок площадью около 9 га решением Севастопольского городского совета получила частная компания в 2001 году в долгосрочную аренду для строительства пансионата для детей.