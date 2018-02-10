Фигуристка Слуцкая выступила на празднике спорта в Петербурге

Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая выступила на празднике зимнего спорта с «Eurosport и Дом.ru», который проходит в субботу, 10 февраля, на открытом катке комплекса «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

Мероприятие началось в 11 утра. Все желающие с утра и до самого вечера могут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию и керлингу, а также покататься на ватрушках с горки и поучиться стрельбе в лазерном тире у инструкторов по биатлону.

Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию. В настоящее время спортсменка является депутатов Московской областной думы. Она занимает должность зампредседателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.