Женщина пострадала в тройном ДТП в Рязанской области

Женщина получила телесные повреждения в результате тройного дорожно-транспортного происшествия в Шацком районе, сообщает пресс-служба управления МВД по Рязанской области.

Инцидент произошел на 373-м км федеральной трассы М-5 7 февраля в районе 10:00. По предварительным данным, 29-летний водитель из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля Chevrolet направлялся в сторону Самары. По неизвестной причине он не справился с управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого находился 24-летний молодой человек, сообщает РИА «7 новостей».

В результате удара Chevrolet отбросило на автомобиль Mercedes под управлением 33-летнего жителя Калужской области, который стоял на проезжей части из-за затрудненного движения. В аварии пострадала женщина, находящаяся на пассажирском сиденье в автомобиле Daewoo Nexia. Она была госпитализирована.