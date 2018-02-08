Аэропорт Пензы получил поздравления от президента и губернатора

Поздравления от президента Владимира Путина, главы региона Ивана Белозерцева и руководителя Росавиации Александра Нерадько в преддверии 95-летия гражданской авиации РФ получил пензенский аэропорт.

Почетные трофеи продемонстрировал директор пензенского аэропорта Юрий Соколов и рассказал, что поздравительное письмо от главы государства к 95-летию гражданской авиации пришло в начале недели.

Также письмо с поздравлением авиаузел получил и от главы Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает ИА «Пенза-пресс». От руководителя Росавиации Александра Нерадько пензенский аэропорт получил памятные нагрудные знаки.